260 internationale cartoonisten interpreteren Pieter Bruegel de Oude

Het Glazen Huis in Lommel bestaat dit weekend exact tien jaar. En dat vieren ze heel de zomer lang met verschillende activiteiten. Het Glazen Huis is ook veel meer dan een gewoon museum. Zo kan je er bijvoorbeeld zelf workshops glasblazen volgen in hun atelier. Want het is hun doel om van Lommel de hoofdstad van de glaskunst te maken, net zoals Brugge de hoofdstad is van de kant.