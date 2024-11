Het is vandaag Internationale dag tegen geweld op vrouwen. Elke dag krijgen gemiddeld 2 mensen in Vlaanderen een tijdelijk huisverbod (THV) opgelegd na ernstig familiaal geweld. Een cijfer dat voor het vijfde jaar op rij stijgt. "Om slachtoffers aan te moedigen om sneller hulp te zoeken, lanceer ik vandaag de campagne ‘Je bent niet alleen’," zegt Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir. "Achter elke uithuisplaatsing schuilt een menselijk drama. Maar ook hoop op een andere toekomst voor slachtoffers van familiaal geweld. Ik ben blij om vast te stellen dat de Vlaamse parketten de pandemie aan geweld binnen onze gezinnen ernstig nemen", stelt Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir. Sinds 2020 begeleiden de Vlaamse justitiehuizen gezinnen waarin het parket een tijdelijk huisverbod heeft opgelegd. "Een tijdelijk huisverbod opleggen is een goede maatregel, op voorwaarde dat er controle en begeleiding is van de dader én begeleiding voor de andere gezinsleden. Anders heb je het geweld in het beste geval even uitgesteld. Die controle en begeleiding hebben we dan ook voorzien, waarna de parketten dit instrument steeds meer zijn beginnen te gebruiken", zegt Demir. De cijfers bevestigen die evolutie. In 2020 kregen maandelijks gemiddeld 18 gewelddadige partners een huisverbod. In 2024 zullen dat er zo’n 64 zijn. "We zien de cijfers jaar na jaar toenemen. Ik verwacht trouwens niet dat de groei in huisverboden snel zal afnemen. Dat is geen gevolg van een stijging van partnergeweld in de samenleving. Wel van een nieuwe en geloofwaardige aanpak waarbij dit soort geweld ook echt wordt aangepakt. Hoe groot het probleem werkelijk is in Vlaanderen, weet niemand. Onderzoek toont aan dat 1 op 3 gezinnen al geconfronteerd is met verschillende vormen van familiaal geweld." Geweld melden werktMinister Demir is tevreden met de groei van het aantal toegepaste huisverboden. Maar tegelijk voert ze de strijd tegen geweld in het gezin op verschillende fronten. Zo werd vorig jaar het aantal Veilige Huizen in Vlaanderen opgetrokken van vier naar negen. In een Veilig Huis werken politie, justitie en hulpverlening samen onder hetzelfde dak. "De Veilige Huizen zijn gespecialiseerd in een integrale en duurzame aanpak van familiaal geweld, met bijzondere aandacht voor de kinderen. Het gaat meestal om geweldssituaties waarbij er nood is aan infodeling, samenwerking tussen professionals en een intensief traject met het gezin."Het geweld melden is de eerste stap naar oplossingen. "Maar dat is vaak ook de moeilijkste stap. Uit onderzoek weten we dat slachtoffers pas na 35 incidenten actief hulp gaan zoeken. Dat cijfer willen we graag verlagen door mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de werking van een Veilig Huis. Concreet lanceren we een open uitnodiging voor de lotgenotengroepen die we organiseren. In deze groepen vinden slachtoffers steun bij elkaar. Ook slachtoffers die nog geen melding hebben gemaakt kunnen er terecht, zonder enige verplichting. Ze komen er in contact met mensen die met exact dezelfde vragen en schaamte hebben geworsteld. Met een lach en een traan delen ze ervaringen in onderling vertrouwen, wat de stap naar hulp vaak iets makkelijker maakt. Ik roep alle mensen die zich hier in herkennen op om contact op te nemen met een Veilig Huis in de buurt (lotgenoten.veilighuis@vlaanderen.be). Deze lotgenotengroepen kunnen je echt helpen en je ondersteunen om de eerste stappen te nemen om uit de vicieuze cirkel van geweld te geraken."Wie nood heeft aan een goed gesprek met lotgenoten, kan vrijblijvend alle informatie krijgen via lotgenoten.veilighuis@vlaanderen.be. Je kan voor de lotgenotengroepen ook rechtstreeks terecht bij een Veilig Huis in jouw regio. Heb je andere vragen over geweld of misbruik? Bel, mail of chat met 1712.