272 schoolkinderen geëvacueerd na gaslek in Tongeren

- De politie voert strenge grenscontroles uit bij honderden Turkse supporters van Besiktas die onderweg zijn naar de wedstrijd in Genk. Daarbij werd veel drank en een verboden wapen in beslag genomen - We gaan live naar de Luminus Arena voor de wedstrijd van Racing Genk tegen Besiktas - Een monumentaal kunstwerk van 3 miljoen euro van Koen Vanmechelen moet afgebroken worden om plaats te ruimen voor een bedreigde salamander - Werkgeversorganisatie VOKA vraagt vier rijstroken in plaats van twee op de Limburgse autosnelwegen. Een klein stukje derde rijstrook op de E313 is een maat voor niks: er is iedere ochtend een lange file in de richting van Hasselt - En begrafenisondernemers moeten begrafenissen en crematies almaar vaker uitstellen omdat de post er niet in slaagt rouwbrieven op tijd te bezorgen.