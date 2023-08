De Bibliotheek Genk staat op het punt om een gedurfde stap te zetten in de wereld van culturele prijszetting met hun aankomende initiatief 'Pay What You Want' (Betaal wat je wil of kan, nvdr.). Dit systeem, waarbij deelnemers zelf bepalen welke prijs ze willen of kunnen betalen voor deelname aan activiteiten, zal na de zomer van start gaan met vijf geselecteerde evenementen. Het traditionele kortingsmodel voor jongeren, bibliotheekleden en groepen maakt plaats voor het innovatieve 'Pay What You Want'-systeem. Dit geeft bezoekers de vrijheid om hun eigen prijs te kiezen voor activiteiten. Schepen van cultuur Anniek Nagels (cd&v): "Het doel is om mensen aan te moedigen die buiten de reguliere kortingen vallen en om solidariteit te stimuleren."Flexibel prijsaanbodElke activiteit biedt meerdere prijsniveaus waaruit bezoekers kunnen kiezen. "We suggereren een prijs, maar als een lager tarief deelname toegankelijker maakt, ben je vrij om dat te kiezen. Kun je meer betalen, dan steun je anderen die het moeilijker hebben," legt Nagels uit. Traditionele kortingen, zoals leeftijd of lidmaatschap, gelden niet meer.Doelen en testperiodeHoewel dit concept elders succesvol is, benadrukt Nagels dat het hier om een experiment gaat. Tijdens de proefperiode tot eind januari wil men begrijpen hoe dit prijssysteem verschillende groepen beïnvloedt. Het doel is om een derde van deelnemers het aanbevolen tarief te laten betalen, een derde minder en een derde meer. Een enquête zal het bereik en de perceptie evalueren, naast mogelijke administratieve efficiëntie. Dit betekent minder controlewerk voor medewerkers.Het eerste evenement onder dit systeem is een lezing over Martin Scorcese op 5 oktober, met prijzen variërend van 6 tot 10 euro. Het doel van de Bibliotheek Genk is duidelijk: met deze innovatie wil men de culturele deelname stimuleren en financiële barrières wegnemen.