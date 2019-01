29-jarige Genkenaar geeft overvaller tankstation pak slaag

* In Schakkebroek bij Herk-de-Stad is een vrouw overleden onder verdachte omstandigheden. Het parket is ter plaatse voor de eerste vaststellingen. * De Raad voor verkiezingsbetwistingen verwerpt de klacht van Johan Sauwens in Bilzen. * Voor veel, nieuwe Limburgse burgemeesters was het vandaag hun eerste echte werkdag. Zo ook voor burgemeester Bob Nijs in Lommel. * Bij de start van de wintersolden zijn er meteen hoge kortingen, maar dat zorgt niet meteen voor een stormloop in de winkelstraten. * En Limburgse astronomen zijn enthousiast over de foto van het verste ruimteobject ooit door de mens bestudeerd.