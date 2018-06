Sport 3-0 winst, en toch niet goed genoeg

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De Rode Duivels hebben hun eerste wedstrijd op het WK in Rusland gewonnen. De Belgen haalden het met 3-0 van Panama. De verdediging hield de nul, onze spits tankte vertrouwen met 2 doelpunten, maar toch is de teneur dat het net niet goed genoeg was.