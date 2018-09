3 apen in beslag genomen op appartement in Hasselt

De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft drie apen in beslag genomen in een appartement in de Maastrichterstraat in Hasselt. Een 30-jarige Hasselaar had de dieren in Polen gekocht en dacht dat hij de apen als huisdier mocht houden.

De politie Limburg Regio Hoofdstad kreeg informatie dat een man in de Hasseltse binnenstad drie apen op zijn appartement zou houden. Na een bezoekje van de dierenpolitie bleek inderdaad dat er drie jonge penseelaapjes op het appartement in de Maastrichterstraat zaten. De 30-jarige bewoner had de dieren eerder deze maand in Polen gekocht en was in de veronderstelling dat het toegelaten was om de apen thuis te houden.

De aapjes werden door de politie Limburg Regio Hoofdstad in beslag genomen. De dieren werden opgehaald door het vogel- en zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder.