Muziek dan. De Limburgse punkband Stay Idle is aan een stevige opmars bezig. Met hun nieuwe album The Alghorythm beuken ze de deuren naar het buitenland verder open. Naast concerten in Nederland en Duitsland doen de Limburgse punkers ook Oost-Europa aan. Gitaarmuziek zit terug in de lift en dat merkt de band ook. De festivalzomer zit goed vol. Wij lieten ons al even omver blazen door het viertal tijdens een repetitie in Hasselt.