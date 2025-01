Jos Ramaekers is niet langer directeur bij Natuurpunt. De Diepenbekenaar is 65 geworden en is sinds gisteren op pensioen. 11 jaar zette hij de beleidslijnen uit in Limburg, de laatste 5 jaar deed hij dat ook nationaal op de hoofdzetel in Mechelen. Als groene jongen streed hij onder andere voor het Esserbos in Genk en het behoud van de Groene Delle in Lummen, maar kwam hij ook in confict met de boeren, door de megastallen en het stikstofprobleem op de politieke agenda te zetten. Natuur is terug populair bij de mensen, zegt Ramaekers, maar op politiek vlak is er nog werk voor de boeg.