"Tonen dat de bouwsector geëvolueerd is naar een vooruitstrevende, technologische sector." Dat is de bedoeling van Openwervendag. Meer dan 100 werven in heel ons land werden geopend voor het grote publiek. Een van die werven is de nieuwbouw van de Hasseltse middelbare school Kindsheid Jesu, waar nieuw en oud één geheel moeten vormen. Wij gingen vanochtend een kijkje nemen. En we waren niet alleen. Ook leerlingen wilden wel eens zien wat er straks allemaal verandert in hun school.