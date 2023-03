- Liever geen akkoord dan een slecht akkoord. Dat zeggen de jonge boeren van de Groene Kring over het stikstofakkoord. De boeren steunen Vlaams Minister van Landbouw Jo Brouns die het been stijf houdt en een akkoord over de verkiezingen heen lijkt te willen tillen.- Ondanks de onzekere tijden voor landbouwers, stijgt het aantal leerlingen in de landbouwschool in Tongeren met 55 procent op vijf jaar tijd. We horen voor het eerst de stem van de boeren van de toekomst in het stikstofdebat.- In Genk opent het eerste centrum voor mensen met een amputatie.- De vrouwelijke scheidsrechter Nathalie De Volder is het gezicht van de nieuwe campagne tegen discriminatie in het voetbal. - En in de TVL-reeks over de week van de vrijwilliger gaat Margo aan de slag in het Trudo-Ziekenhuis in Sint-Truiden.