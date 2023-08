33-jarige Gianluca Loperfido vandaag tot priester gewijd in Genk

door Yarne Puts

In Genk is de 33-jarige Gianluca Loperfido in het bijzijn van zijn familie en heel wat gelovigen tot priester gewijd. De kerk zat vol met gelovigen en ook heel wat priester deden mee aan de viering. Bisschop Hoogmartens leidde de misviering en zalfde hem tot priester. Loperfido heeft zijn geloof gevonden onder meer door zijn werk met vluchtelingen. Hij staat ook bekend als de pastoor met de gitaar. Lange tijd wilde hij dan ook muzikant worden, of kok. Na zijn wijding zal hij meehelpen in de parochies van Bree en Bocholt en het IJD-jongerenpastoraal.