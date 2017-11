34-jarige Genkenaar aangehouden voor miljoenenfraude met diesel

Het aantal gewapende overvallen in Limburg gaat in stijgende lijn. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie die onze redactie kon inkijken. Dit jaar al werden er in onze provincie 100 overvallen gepleegd waarbij de dader of daders geweld gebruikten en een wapen bij zich hadden. Opvallend is dat de laatste 15 gewapende overvallen in Limburg op enkele weken tijd gebeurden. De overvallers viseerden vooral kleine handelszaken.