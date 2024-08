De opleiding Elektromechanica aan de Hogeschool PXL en Defensie gaan in de toekomst nauwer samenwerken. De studenten krijgen bijvoorbeeld tijdens hun studie al een voorproefje van een carrière bij Defensie. “De roep om hoogopgeleide technische profielen is al jaren luid in de industrie,” zegt Patrick Pilat, PXL-opleidingshoofd Elektromechanica. “Bedrijven hebben dringend behoefte aan vakmensen die niet alleen de huidige technologieën kunnen bedienen, maar ook nieuwe innovaties kunnen ontwikkelen en implementeren.” Dankzij de nieuwe samenwerking krijgen studenten de kans om al tijdens hun studie technische praktijkervaring op te doen bij 18 Bataljon Logistiek in Leopoldsburg. Via een betaalde stage worden ze als 'student-reservist' betrokken bij verschillende projecten en oefeningen bij Defensie. Zij die zich aangetrokken voelen tot een carrière bij Defensie, kunnen na hun studie aangeworven worden.