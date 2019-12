37-jarige Bilzenaar speelt rijbewijs twee keer in één maand kwijt

Volgens buurtbewoners had het dodelijk ongeval op de Onderwijslaan in Genk vermeden kunnen worden. “De Onderwijslaan is gevaarlijk, en bestuurders houden zich niet aan de snelheid,” klinkt het in de buurt. Stad Genk wil zo snel mogelijk de gevaarlijke situatie in de Onderwijslaan aanpakken. Maar dat blijkt niet zo gemakkelijk: de weg is eigendom van Agentschap Wegen & Verkeer. De gemeente moet dus in overleg met het Agentschap een oplossing zoeken.