In Diepenbeek hebben vandalen een verkiezingsbord van Vooruit geruïneerd. De daders sloegen meermaals toe. Het bord is beklad en er werd een fiets teruggevonden die de daders gebruikte om het te vandaliseren. "Wij zijn radeloos," klinkt het bij de lokale afdeling van Vooruit.Al sinds het begin van deze week houdt vandalisme op een verkiezingsbord de lokale afdeling van Vooruit in de ban. Maandag werd het bord overplakt met een affiche van Vlaams Belang. "Vlaanderen weer van ons staat er te lezen." Een dag later, dinsdag, was de affiche weer weg. Vrijwilligers konden het verwijderen. Maandagavond, beeld: Vooruit.Vanmorgen is het bord volledig vernield teruggevonden samen met een fiets die in de buurt stond. "Het is bijzonder jammer dat dit gebeurt. Van andermans spullen blijf je af, dat is een basis van respect," zegt Tine Jans, een van de kandidaten die op het Vooruit-bord staat. Het voorval is gemeld bij de politie. Ondertussen is de schade opgeruimd.