4 maanden cel met uitstel voor dodelijk vluchtmisdrijf in Bree

Vlaams minister Ben Weyts fluit zijn voorzitter Bart De Wever terug over de Noord-Zuid. De uitspraken van De Wever zorgden voor politieke commotie in Limburg. Weyts verwijst de voorstellen van De Wever naar de prullenmand. De politie is op zoek naar een man die in Hasselt een vrouw probeerde te verkrachten. De verpleegster uit Bree die een bejaarde vrouw op het toilet vergat, waarna de vrouw overleed, moet niet naar de cel. De provincie Limburg wil 500 erkende vluchtelingen aan een job helpen in de zorgsector. En Racing Genk verliest in de beker terwijl Noliko Maaseik stunt in de Champions League.