40 bomen omgewaaid aan golfclub Hasselt, brandweer is ook vandaag nog bezig met opruimen stormschade

Het dierenasiel in Genk zit overvol. Op dit moment zitten er 80 honden en 200 katten te wachten op een nieuw baasje. De instroom van honden en katten is in de zomer altijd groter dan de uitstroom, maar nu is er nog meer aan de hand. Alsmaar meer honden en katten worden binnengebacht met medische klachten of sociaal moeilijk gedrag. Daar kruipt meer tijd en geld in en veel baasjes zien dat niet meer zitten. Het asiel werkt nu met een wachtlijst.