En dan is het tijd voor onze eindejaarsreeks Straffe Limburgers. De komende twee weken gaat Rick de Leeuw op bezoek bij mensen die het nieuws het voorbije jaar gekleurd hebben. In de eerste aflevering trekt hij naar Qadir Nadery. Vijf jaar geleden vluchtte Qadir vanuit Afghanistan naar België. Het was een gevaarlijke tocht en onderweg stierf Qadir's zoontje. Eenmaal in Leopoldsburg leerde hij auteur Leo Bormans kennen, de twee werden vrienden en mede dankzij de steun van Bormans werd hij erkend. Samen schreven ze het verhaal van Qadir neer in het boek 'De Knikkers Van Qadir'. Regisseur Stefan Perceval was zo onder de indruk van het verhaal dat hij momenteel met Qadir werkt aan een theaterstuk gebaseerd op het boek.