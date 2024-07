4000 bezoekers voor 38e editie van Agricultura

door Geert Kusters

Ja, we zagen minister Brouns al op Agricultura, de land- en tuinbouwdagen in Bilzen. Al voor de 38ste keer werd de landcommanderij van Alden Biesen omgetoverd tot de grootste boerderij van Vlaanderen. De sector wil zich daarmee jaarlijks in de kijker zetten, en dat met een bonte verzameling dieren, de nieuwste landbouwmachines, allerlei innovaties in de landbouw, en ook met heel wat kinderanimatie. Want dat is één van de hoofddoelstellingen van Agricultura, kinderen terug in contact brengen met de landbouw, en hen positieve ervaringen laten opdoen met de sector.