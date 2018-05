41-jarige Bilzenaar met een beperking slachtoffer van zinloos geweld

- Twee studenten van de UHasselt zijn besmet met de huidziekte schurft. Omdat er een incubatieperiode is van 6 weken, bestaat de kans dat er nog meer studenten de ziekte hebben opgelopen. - Er duiken beelden op van verkeersagressie in Diepenbeek. Daar reed een bestelwagen een auto van de baan.- In Leopoldsburg houden politie en sociale inspectiediensten een grootschalige controleactie naar illegale economie en huisjesmelkerij.- En in Hasselt viert de grootste freinetschool van Limburg haar twintigste verjaardag. De Toverfluit heeft vandaag meer dan 300 leerlingen in haar vestigingen in Hasselt en Zonhoven.