42 Limburgse ondernemers worden VOKA-ambassadeurs in aanloop naar de verkiezingen

En sinds dit weekend heeft onze provincie er weer een belangrijke toeristische trekpleister bij. Want de stroopfabriek in Borgloon is weer open. De site won in 2007 de “Monumentenstrijd”, waarbij het publiek mocht beslissen welk monument een restauratiebudget kreeg van 500.000 euro. Ruim 12 jaar later is de fabriek volledig gerestaureerd. Burgemeester Awouters, die het project opstartte maar vanuit de oppositie even aan de zijlijn moest toekijken, is trots om z'n geesteskind eindelijk voor te stellen.