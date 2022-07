Aan de Fabrieksweg in Maaseik zijn gisteren 35 vaten met drugsafval ontdekt. Het gaat al om de vijfde dumping dit jaar in onze provincie. Ook werden er al drie drugslabo’s opgerold. Het sluikstort werd gisteren door een wandelaar ontdekt op een zandweg aan de Fabrieksweg. De politie van de zone Maasland kon ter plaatse 35 vaten van 20 liter aantreffen. Het gaat vermoedelijk om toxisch afval, afkomstig van een druglabo. De brandweer werd opgeroepen om de dumpingplaats veilig te stellen, de adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) kon gelukkig geen lekken vaststellen. Intussen werd het afval opgeruimd. Het onderzoek wordt nu verder gezet door de federale politie Limburg. Het parket Limburg blijft oproepen om verdachte situaties te melden via het anoniem drugmeldpunt (tel 0800/20877). Het gaat dan heel concreet om de volgende aanwijzingen.1. Van een dumping: wanneer je op een ongebruikelijke plaats vaten ziet, wanneer je ergens bruine vloeistof of witte dampen ziet, wanneer je aan een beek of in een bos een chemische geur waarneemt of wanneer je plots verkleurd of afgestorven fauna & flora ziet aan een wandelweg wanneer je bestelwagens of aanhangwagens ziet die langs de kant van de weg staan zonder nummerplaten of met vreemde nummerplaten bestelwagens die rondrijden waarbij er een oliespoor te zien is, wanneer je bestelwagens die ’s avonds laat, ’s nachts of tegen de zeer vroege ochtend rondrijden in afgelegen gebieden etc.2. Van het bestaan van een labo: mensen die een pand verhuren gevolgd door leegstand, als er enkel ’s nachts beweging is, als de ramen zijn afgeplakt, als er ineens personen in de buurt rondlopen die er anders nooit komen (eventueel tewerkgesteld in labo). Verschillende voertuigen en/of bestelbusjes met buitenlandse nummerplaten (NL) die af en aan rijden op ongebruikelijke uren verdachte chemische geur waarneemt, witte dampen ziet