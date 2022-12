45% meer fietsen in Lommelse scholen dankzij superheld Five

Bilzen plaatst tien nieuwe beveiligingscamera’s via s-Lim. Die coöperatieve werd in 2017 opgericht door Nuhma en Fluvius Limburg en wil van onze provincie een slimme regio maken. De locaties van de tien extra beveiligingscamera’s werden vastgelegd in samenspraak met de politie. In het centrum komen drie camera’s in de omgeving van het station, één op het Jazz Bilzenplein in de buurt van de fietsenstalling en eentje in de Kloosterstraat. De resterende vijf krijgen een plaats in Munsterbilzen (2) en Schoonbeek (3). Burgemeester Bruno Steegen: “De toestellen zullen een belangrijke rol spelen bij de preventie van kleine vormen van overlast en diefstal, het in kaart brengen van vluchtroutes bij mogelijke misdaden en het lokaliseren van vermiste personen. Dankzij de uitgebreide mogelijkheden kunnen ze ook worden gebruikt voor het tellen van voetgangers, fietsers of auto’s. Dat is handig bij evenementen, omleidingen of verkeersstudies. De privacy is te allen tijde gegarandeerd. Alleen de politie heeft toegang tot het beeldmateriaal.”