5 jaar cel voor Beringse masseur

In Leopoldsburg zijn momenteel een aantal straten in de buurt van de Roy de Blicquylaan afgesloten met politielint. Er is een klopjacht bezig. Op sociale media verschenen filmpjes waarin een ex-militair dreigde om premier Alexander De Croo te doden. De politie is massaal aanwezig. Meer in een extra nieuwsuitzending en in het TVL Nieuws van 18u30.