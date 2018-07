In het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek verblijven sinds gisteren zeventien opmerkelijke vogels. De zeventien roofvogels, onder meer afkomstig uit Afrika, werden gisteren bij een huiszoeking in beslag genomen in de provincie Antwerpen. Naast de levende vogels, werden ook nog eens zeven kadavers gevonden in diepvriezers.