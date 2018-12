5 verdachten aangehouden en drie uitleveringen in Limburgs luik maffiaonderzoek

In het grootste Europese maffia-onderzoek ooit zijn in Limburg 15 personen opgepakt die banden hebben met de Italiaanse maffia Ndrangheta. De Federale Gerechtelijke Politie van Limburg voerde vanmorgen samen met de politiezone Lanaken-Maasmechelen 14 huiszoekingen uit in Lanaken, Genk, Maasmechelen en Wommelgem. In totaal werden 90 personen opgepakt in België, Nederland, Duitsland in Italië. Dat nieuws werd vanmiddag bekend gemaakt tijdens een persconferentie van Eurojust die wereldwijd werd gestreamd en live te volgen was op TV Limburg.