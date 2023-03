De stad Tongeren bindt de strijd aan met de paardenkastanjemineermot. De larven eten zich een weg door de bladeren van de paardenkastanjeboom, waardoor de boom gevoeliger wordt voor andere ziekten en plagen. Tongeren kiest ervoor om de mineermotten op ecologische wijze te bestrijden door middel van lijmbanden. De paardenkastanjemineermot, die waarschijnlijk uit Azië komt, werd in 1999 voor het eerst in België gevonden. Intussen kan je de insecten overal in openbare en private tuinen aantreffen. De mot paart vanaf april op de stam van de paardenkastanjeboom en legt vervolgens de eitjes op de bladeren. Per blad kunnen er tot 300 eitjes voorkomen. Deze komen na ongeveer 10 dagen uit. De jonge larven eten van binnenuit alle bladmoes weg, waardoor een groot deel van het blad bruin kan verkleuren. Wanneer de larven volgroeit zijn, verpoppen ze in de bladeren. Met de jaren wordt de boom zwakker en gevoeliger voor andere ziekten en plagen. Boomlijmbanden De paardenkastanjemineermot kent weinig tot geen natuurlijke vijanden in onze streken. De stad Tongeren gaat de motten nu op een ecologische manier bestrijden. De boomlijmband bestaat uit recycleerbaar plastic en is aan beide zijden van een kleefstof is voorzien. De kleefstof is niet toxisch, waterafstotend en droogt niet uit onder warme omstandigheden. De insecten worden aangetrokken door de felle kleur van de lijmband en blijven vervolgens kleven. De gevangen vrouwtjes geven feromonen vrij, waardoor ook de mannelijke motten in de val worden gelokt. Vandaag worden de eerste boomlijmbanden in het Pliniuspark aangebracht. Deze week volgen alle paardenkastanjebomen in Tongeren.