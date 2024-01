De lokale verankering is een troef die we moeten uitspelen bij de verkiezingen. Dat zeggen de drie Limburgse cd&v-lijsttrekkers op de nieuwjaarsreceptie in Watt 17 in Heusden-Zolder. De centrumpartij levert in onze provincie de meeste burgemeesters en die waren aanwezig om naar de speeches van Jo Brouns, Nawal Farih en Wouter Beke te luisteren. Ondanks dat de partij flirt met de symbolische 10% in de peilingen, was de toon over het algemeen dus optimistisch.