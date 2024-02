51-jarige man komt om bij woningbrand in Kuringen

Het is al zacht met dagelijks temperaturen rond 10 graden, maar komende week kruipt de temperatuur nog verder omhoog naar meer dan 15 graden op donderdag. Het weerbeeld bestaat daarbij dagelijks uit regengebieden of buien die overtrekken. Alleen dinsdag is het eerst nog wat droger. Maandag is het vrij aangenaam weer met een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft op een enkel buitje na droog bij maxima die tussen 8 en 10 graden liggen. Steeds zachterHet weerbeeld voor de komende dagen is duidelijk: wisselvallig. Dinsdag start nog wel droog, maar het raakt al snel volledig bewolkt, waarna in de avond regen volgt. Overdag wordt het 9 of 10 graden bij een matige zuidwestenwind. Woensdag kan de paraplu echt uit de kast, want vrijwel de hele dag zijn er perioden van regen. De temperatuur komt daarbij nog een aantal graden hoger uit met 11 tot 14 graden, maar goed weer om een wandeling te maken is het dus absoluut niet. Donderdag op grote schaal 15 gradenDe hoogste temperaturen staan donderdag op het programma. Dan wordt het voor het eerst dit jaar op grote schaal 15 graden en lokaal kan zelfs de 17 graden worden aangetikt. Toch is het allesbehalve heerlijk terrasweer, want de zon krijgt nauwelijks ruimte om te schijnen en zo nu en dan regent het. Ook vrijdag is het nog zacht met lokaal nog een keer 15 graden en opnieuw kans op enkele buien. Vanaf het weekend gaat de temperatuur een aantal graden omlaag, maar de wisselvalligheid blijft aanhouden, al zijn er soms wel droge momenten. Voorlopig hangen we dus een beetje tussen winter en lente in, zowel qua weerbeeld als temperatuur.Bron: Meteovista