Nieuws 53-jarige ober uit Zonhoven overleden na schermutseling in café

De 53-jarige ober uit Zonhoven die vorige week hersendood werd geslagen bij een vechtpartij, is overleden.Volgens ooggetuigen kwam de Zonhovenaar tussen in een ruzie in een café in de Hasseltse stationsbuurt. Bij de schermutseling kreeg de man een rake klap in het aangezicht en kwam hij zwaar ten val. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nu, vijf dagen later, is overleden.



De 26-jarige dader uit Landen werd opgepakt en is aangehouden door de onderzoeksrechter voor poging tot doodslag.