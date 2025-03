De 27-jarige bestuurder die eind november 2024 een fietser doodreed in Diepenbeek, zal zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor onopzettelijke doding, vluchtmisdrijf en rijden onder invloed van alcohol. De verdachte blijft voorlopig ook aangehouden. De feiten vonden plaats op woensdag 20 november aan de Steenweg in Diepenbeek. Een 56-jarige vrouw uit Kortessem werd ‘s ochtends op het fietspad aangereden door een personenwagen. Het slachtoffer overleefde de klap niet. De bestuurder van de wagen bleek onder invloed te zijn van alcohol. Bovendien mocht de 27-jarige man enkel rijden met een wagen voorzien van een alcoholslot, dit was niet geïnstalleerd in de betrokken wagen. De verdachte verscheen afgelopen vrijdag voor de raadkamer, die besliste om hem door te verwijzen naar de politierechtbank. Hij zal zich daar moeten verantwoorden voor de feiten die gekwalificeerd worden als onopzettelijke doding ingevolge een verkeersongeval, vluchtmisdrijf en het besturen van een voertuig onder invloed van alcohol en zonder opgelegd alcoholslot. De verdachte zal tot dan, op vraag van parket Limburg, aangehouden blijven in de gevangenis. Herbekijk hier de reportage uit het TVL Nieuws van 21/11/2024: