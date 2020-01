- 59% van alle tijdelijke huisverboden na intrafamiliaal geweld in België wordt uitgesproken in Limburg. Dat betekent niet dat er meer geweld is in onze provincie, maar dat de Limburgse justitie haar werk goed doet volgens bevoegd minister Zuhal Demir.- Door het warme weer is er een overschot aan strooizout. De leveranciers hopen dan ook dat de winter nog losbreekt in februari.- Minister Lydia Peeters wil dat Limburg het voortouw neemt in de ontwikkeling van zelfrijdende wagens.- In Houthalen moet een schoenenwinkel na 73 jaar noodgedwongen de deuren sluiten.- En Kim Clijsters stelde vandaag het team voor dat haar begeleidt tijdens haar comeback.