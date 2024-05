590 automobilisten verliezen rijbewijs voor gsm'en achter het stuur

Sinds 1 februari heeft het parket Limburg 590 rijbewijzen ingetrokken voor gsm'en achter het stuur. Overtreders mochten hun rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren.

Iedere maand raken in Limburg dus 200 mensen hun rijbewijs kwijt omdat ze nog altijd gsm'en achter het stuur. En dat aantal is de afgelopen maanden niet gedaald. Dat betekent dat het om een bijzonder hardnekkig probleem gaat. Het parket voert deze actie omdat gsm'en achter het stuur één van de gevaarlijkste overtredingen in het verkeer is. Toch lijkt dat nog niet bij iedereen door te dringen. Overtreders moeten bovenop het inleveren van hun rijbewijs ook een boete van 174 euro betalen.