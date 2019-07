6 jaar cel voor Lanakenaar die baby doodschudde

In Peer is zaterdag een 56-jarige man aangehouden, die in dronken toestand en aan overdreven snelheid langs de festivalweide van Blues Peer reed. De wijkpolitie van Peer merkte de autobestuurder zaterdag op terwijl hij met zijn voertuig over de Deusterstraat raasde, waar op dat moment het festival Blues Peer plaatsvond. Bij controle bleek dat de Perenaar te diep in het glas had gekeken en daarbovenop ook nog eens een levenslang rijverbod had. De politie stelde een proces-verbaal op en de auto van de man werd door het parket van Limburg in beslag genomen.