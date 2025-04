Lanakense bioscoop potentiële toplocatie voor illegale raveparty

In ons nieuws van half 7 hebben we nog een reportage over camping Kempenheuvel. Daar is er de voorbije weken heel wat vandalisme en diefstal gebeurd. De camping is vorig jaar verkocht, en de standhouders hadden tot 29 april de tijd om hun caravan af te breken of te verhuizen. Tot dan zou de nieuwe eigenaar ook bewaking voorzien, maar die is er niet, klagen de eigenaars van de caravans.