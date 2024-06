6-jarige jongen buiten levensgevaar na aanrijding met bus

In Rekem in Lanaken was er wateroverlast in de Dierenopvang Lamana. De Ziepbeek is daar buiten haar oevers getreden. De dierenvertrekken kwamen onder water te staan. Maar het ergste was de modder. De dieren moesten in veiligheid gebracht worden en vrijwilligers zijn urenlang in de weer geweest om alles op te kuisen. Voor de tiende keer al. Volgens Sofie Senden van het opvangcentrum doet het probleem zich voor sinds de beek, iets verderop bij het kasteel van Rekem, is dichtgegooid. Ze roept de hulp in van het gemeentebestuur van Lanaken.