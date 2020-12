Een noodkreet uit het onderwijs. Een leerkracht uit Beringen heeft een brief gestuurd aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Hij voelt zich sinds de herneming van de scholen in september niet meer veilig in de klas en uit angst om besmet te worden met corona, zit hij ziek thuis. De man, die 37 jaar in het onderwijs staat, zegt luidop wat vele leerkrachten niet durven zeggen. Het gaat er in de schoolomgeving absoluut niet veilig aan toe, ondanks de goede wil van de schooldirecties.