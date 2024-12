6 op 10 ontslagen werknemers van Sappi zijn alweer aan het werk

- Alro Group met vestigingen in Dilsen-Stokkem en Genk vraagt bescherming tegen schuldeisers. Het bedrijf heeft financiële problemen en gaat nu een herstelplan opstellen. Het wil de 750 werknemers in Limburg aan boord houden.- Volgens gouverneur Jos Lantmeeters is er mogelijk nog meer economisch onheil op komst. Hij vindt dat de Limburgse economie te veel afhankelijk is van de logistiek en de maakindustrie.- De situatie in de gevangenis van Hasselt is schrijnend. Volgens stafhouder Natascha Bielen is het slechts een kwestie van tijd voordat de situatie er uit de hand loopt.- We gaan nog langer in de trein zitten vanuit Limburg naar de zee. Dat blijkt uit het nieuwe vervoersplan van de NMBS dat dit weekend ingevoerd wordt.- En met een herdenking voor zijn overleden vriendin vraagt Dirk Vandewal meer aandacht voor het stijgend aantal dak- en thuislozen.