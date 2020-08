In de horecazaak Mon Café in de Lombaardstraat in Hasselt is gisterenavond een ruzie over mondmaskers uitgemond in een vechtpartij. Hierbij raakten twee mannen gewond, een van hen kreeg een glas in het aangezicht. Rond 21.45 uur kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad een oproep binnen over een vechtpartij aan een café in de Lombaardstraat. Een discussie over het naleven van de mondmaskerplicht was daar uitgemond in een schermutseling tussen twee personen. De politie ging meteen ter plaatse kijken. Twee mannen van 42 en 46 jaar uit Hasselt raakten gewond en werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van hen kreeg een glas in het aangezicht en liep hierbij snijwonden op. De twee zullen zich later moeten verantwoorden voor hun daden.