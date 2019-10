65-jarige vrouw verdwenen in Hasselt

- Chaos op camping San Lanaco in Lanaken. Honderden bewoners worden op staande voet op straat gezet omdat de eigenaar niet in orde is met de nodige vergunningen.- Moordenaar Lei Beaumont verschijnt opnieuw voor assisen voor de moord op zijn ex uit Maasmechelen. Hij werd al veroordeeld tot levenslang toen hij op de vlucht was en op de most wanted lijst van criminelen stond. Na zijn arrestatie in Spanje ging hij in verzet. Daardoor moet het proces worden overgedaan. - Ondanks wereldwijde paniek en een nakend verbod in Nederland vind een Genkse longspecialist vapen nog altijd beter dan roken.- Sluikstorten en verkeersovertredingen worden prioriteit voor politiezone LRH. Het korps gaat nieuwe technologieën inzetten in de strijd tegen criminaliteit.- En in de TVL-reeks rond Limburgs Keukengeweld gaan we vandaag aan tafel bij Osteria Moretti in Hasselt.