66-jarige vrouw uit Riemst vermist

Op vraag van het Parket van Limburg – afdeling Tongeren verspreidt de politie volgend opsporingsbericht: In de nacht van zondag 28 op maandag 29 april 2019 om 03u57 uur werd de 66-jarige Caroline LAUMEN voor het laatst gezien aan haar woning in de Jekerstraat in Riemst. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Het voertuig van Mevrouw LAUMEN, een blauwe Volkswagen Polo met nummerplaat 1-NTN-238 werd voor het laatst opgemerkt in Kanne op woensdag 1 mei om 09u05. Caroline LAUMEN is ongeveer 1m70 lang, mager gebouwd en heeft een ingevallen gezicht. Ze heeft halflang grijs haar. Er is niet geweten welke kledij zij droeg op het ogenblik van haar verdwijning. Heeft u Caroline LAUMEN of haar voertuig nog gezien of weet u waar ze verblijft, of heeft u haar voertuig gezien op die bewuste 1 mei, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.