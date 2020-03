668 nieuwe besmettingen, 56 extra overlijdens

Limburg blijft de zwaarst getroffen provincie in ons land. Het aantal besmettingen in onze provincie is opnieuw fors gestegen. Maar liefst 683 Limburgers testten intussen positief op het coronavirus. Op dit moment zijn 79 op de 100.000 Limburgers besmet met COVID-19. Belangrijk om te weten is dat het werkelijk aantal besmettingen waarschijnlijk veel hoger ligt, omdat niet iedereen met symptomen ook getest wordt. Op dit moment zijn er in zo goed als elke Limburgse gemeente coronabesmettingen vastgesteld. Enkel in Voeren zijn er nog geen besmettingen bevestigd. Op deze kaart is te zien in welke Limburgse gemeenten het coronavirus is vastgesteld en hoe vaak: Bron: Sciensano (Het Belgisch instituut voor Volksgezondheid)Zoals ook te zien in onze fotogalerij bovenaan dit artikel, neemt het aantal besmettingen in onze provincie weer fors toe. Het aantal bevestigde besmettingen in Limburg is opgelopen tot 683, terwijl er dat gisteren net geen 600 waren. Daarmee volgt onze provincie de nationale trend. Het aantal bevestigde besmettingen in ons land is vandaag opgelopen tot 4.937, dat zijn er 668 meer dan gisteren. “Dat de cijfers blijven stijgen, wil zeggen dat de piek van het aantal besmettingen nog niet is bereikt”, zei viroloog Steven Van Gucht deze middag tijdens een perconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.Besmettingen in Limburgse gemeenten op 17 maart:Besmettingen in Limburgse gemeenten op 19 maart: Besmettingen in Limburgse gemeenten op 20 maart: Besmettingen in Limburgse gemeenten op 21 maart: Besmettingen Limburgse gemeenten 22 maart: Besmettingen Limburgse gemeenten 23 maart (schaal is 80): Besmettingen Limburgse gemeenten 24 maart: Bevestigde besmettingen Limburgse gemeenten vandaag, 25 maart:Uit het verslag van Het Belgisch Instituut voor Volksgezondheid blijkt dat Limburg met 79 gevallen op 100.000 inwoners veruit het hoogste aantal coronapatiënten telt in Vlaanderen, sinds het begin van de epidemie. Op de tweede plaats volgt Vlaams-Brabant met 57 besmettingen op 100.000, dan West-Vlaanderen (48 op 100.000), Antwerpen (35 op 100.000) en Oost-Vlaanderen (34 op 100.000).