67-jarige arbeider uit Bree komt onder betonnen wand terecht en overlijdt

- Marc Dutroux gaat zich excuseren bij de ouders van An en Eefje. Hij zal een brief schrijven aan de nabestaanden van al zijn slachtoffers. De actie is allicht ingegeven door zijn wens om toch nog vrijgelaten te worden- In Heusden-Zolder is koningin Mathilde over een dranghek gekropen om alle toeschouwers persoonlijk de hand te schudden. Het koningspaar is warm onthaald in West-Limburg. - Het gerecht is in Lanaken grootscheepse graafwerken gestart in het onderzoek naar een moord die 16 jaar geleden gepleegd is. - Leandro Trossard tekent een nieuw contract bij KRC Genk. - En in een nieuwe TVL-reeks krijgen we unieke beelden te zien in Limburgse zorginstellingen. In de eerste aflevering gaan we op bezoek bij Sint-Oda in Overpelt.