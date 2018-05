7 eredoctoraten sieren 45ste verjaardag UHasselt

De Bilzerse leerkracht Jan Lambrechts mag zich een jaartje lang de Beste Boekenmeester van Vlaanderen noemen. De leerkracht geeft les op de basisschool Sint-Mauritius in Bilzen. Jan ontving vandaag zijn prijs: 100 nieuwe boeken die hij binnenkort in de klas kan verslinden. Jan Lambrechts werd met nog 99 andere leraren genomineerd omdat hij de boekenmicrobe probeert door te geven aan zijn leerlingen. Volgens zijn collega's heeft hij de prijs meer dan verdiend. Op school heeft de leraar al tal van leesprojecten georganiseerd. "Zo heeft hij een schoolbibliotheek gemaakt in een klooster en biedt hij alle collega's leesstrategieën aan om het begrijpend lezen te bevorderen. Jan heeft zelfs al een schoolmusical uitgewerkt rond boeken. En zo heeft hij nog veel meer projecten," vertelt juf Eva Caubergh. Al zijn boekenprojecten in de school gaven de doorslag: meester Jan mag zich een jaar lang de Beste Boekenmeester noemen. De prijs voor de Beste Boekenmeester/Boekenjuf wil waardering schenken aan leerkrachten die een concrete en dagelijkse inzet aan de dag leggen voor leesbevordering en het werken met kinderboeken in de klas.