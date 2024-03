7 op 10 autocar- en busbedrijven schakelen flexi-jobbers in

- Een mijlpaal in Hasselt want daar reed voor de eerste keer een bus over de nieuwe busbaan op de Koning Boudewijnlaan. - Limburgse alopeciapatiënten Kelly en Jessica eisen een betere financiële tegemoetkoming op haarwerken. - Tijdens de Dag van de Zorg toont zorgkoppel Jennifer en David hoe ze tien mensen met een beperking opvangen in Villa Vip. - In Sint-Truiden promoot de school voor onderofficieren een job bij defensie tijdens de opendeurdag. - En in Genk wil het gloednieuwe festival Get Out Of My Garage de jeugd lokken met extra lage prijzen.