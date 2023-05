Een delegatie mijnwerkers heeft vandaag een pensioendossier overhandigd aan de Federale pensioendienst in Hasselt. Door een fout in het verleden kregen ongeveer 9.000 ondergrondse mijnwerkers te weinig pensioen uitbetaald. Door een nieuwe wet in 2020 werden de pensioenen opnieuw berekend en uitbetaald. Maar volgens de KS Vriendenkring, dat is de belangenvereniging van de voormalige werknemers van de Kempense steenkoolmijnen, is er ook een fout gebeurd bij de herberekeningen. Die maar terug zouden gaan tot 2011 in plaats 1991. Zij eisen dat de achterstallige pensioenen alsnog correct worden uitbetaald.