7 superpups moeten zorgen voor meer dan 100 assistentiehonden

* We kunnen officieel spreken van een hittegolf. Vandaag steeg het kwik in onze provincie naar maar liefst 36,8 graden. Meteen ook de warmste dag van het jaar. * De tropische temperaturen zijn voor oudere mensen extra belastend. Het Wit-Gele Kruis gebruikt drankkaarten om patiënten te motiveren voldoende te drinken. * De verkoop van droogijs kent door de aanhoudende hitte een nooit geziene piek. * Is er nu ook een pyromaan aan het werk in Maasmechelen? Daar wordt voor de derde keer in twee weken tijd brand gesticht in een leegstaand gebouw. * En in Tongeren moeten 7 kleine Labradorpups met de juiste genen op termijn gaan zorgen voor meer dan 100 perfecte assistentiehonden.