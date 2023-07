door Dirk Billion

Bij radiatorenproducent Vasco in Dilsen-Stokkem zijn 70 van de 130 jobs bedreigd. Het bedrijf wil de productie van de radiatoren tegen de zomer van volgend jaar naar Tsjechië verhuizen. Vasco is na het Zonhovense Radson de tweede radiatorenproducent die deelt in de klappen van de veranderende markt. Huiseigenaars kiezen voor warmtepompen en ventilatoren die koelen én verwarmen. Bovendien is de loonkost in Tsjechië een pak lager.