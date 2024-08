700 bezoekers voor TVL-Vertellingen van Raf Coppens in Peer

Morgen is de eerste Virga Jesse ommegang in Hasselt. De verering van Maria in de Limburgse hoofdplaats gaat terug tot de 14de eeuw. Vandaag dragen het college, het ziekenhuis en een basiliek in Hasselt de naam Virga Jesse, een koosnaam van de Hasselaren voor de maagd Maria aan wie mirakels worden toegedicht. De zevenjaarlijkse feesten voor de beschermvrouw van de stad is een traditie die Hasselt nu al 340 jaar lang in ere houdt.